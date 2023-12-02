مدرب الزمالك السابق: شيكابالا جزء من تاريخ الكرة المصرية

أكد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني السابق للزمالك، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، هو جزء من تاريخ القلعة البيضاء.

وقال فييرا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، على قناة الزمالك: " شيكابالا جزء من تاريخ نادي الزمالك والكرة المصرية والحديث عنه مثل الحديث عن أساطير الزمالك أمثال حازم إمام وطارق يحيى وغيرهم ممن أثروا في تاريخ النادي".

وأضاف: "شيكابالا لا يزال لاعباً مهماً وجيداً والمدربون الذين دربوه في السنوات الأخيرة استغلوا إمكانياته جيداً نظراً لخبرته الكبيرة التي تمكنه من مساعدة الفريق عندما ينزل إلى الملعب خلال المباريات الهامة، كما أعتقد أنه لاعب رائع ولديه موهبة عالية ويعتبر تاريخ في نادي الزمالك".