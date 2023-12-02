جمانا الراشد: مهرجان البحر الأحمر يلتزم بتمكين صناع الأفلام لسرد قصص من شأنها تغيير العالم

قالت رئيسة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، جمانا الراشد أن الأيام الحالية تشهد انضمام رواد المهرجان إلينا في رحلة سينمائية تخطف الأنفاس، وأضافت: سنعرض 126 فيلمًا من 77 دولة وأكثر من 47 لغة، لمخرجين وممثلين ومنتجين وصُنّاع أفلام موهوبين من جميع أنحاء العالم. إننا نؤمن في مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بقوة الأفلام في صُنع التغيير".

وتابعت الراشد: "يُمثل المهرجان التزامنا بتمكين صُنّاع الأفلام، عبر توفير منصة لسرد القصص التي من شأنها أن تُحدثَ تغييرًا في العالم".



وبدوره علق الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي قائلاً: "يدخل مهرجان البحر الأحمر السينمائي عامه الثالث بفيلم يُظهر التعاون المتنامي بين الأصوات الإبداعية التي تشكل السينما السعودية. وعلى مدى الأيام القادمة؛ فعالياتنا السينمائية الرائعة بمشاركات من كل أرجاء العالم، بالإضافة إلى سوق البحر الأحمر؛ ملتقى الصناعة السينمائية التابع للمهرجان، وورش عملٍ بقيادة الخبراء في صناعة السينما من خلال الجلسات الحوارية. وأضاف التركي: سعداء بالترحيب مرة أخرى بكل عشّاق وصُنّاع السينما في مدينة جدة، ورؤية صدى شعارنا (قصتك بمهرجانك) يتردد في الآفاق".



حضر حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الكثير من صناع السينما المحلية والعربية والعالمية،و من بين النجوم والمخرجين السعوديين والخليجيين الحاضرين للمهرجان يعقوب الفرحان، وعلي الكلثمي، ونايف الظفيري، ومؤيد الثقفي ، وسميه رضى، وسارة طيبة، وهيرا محمود، وفاطمة البنوي، ونايلة الخاجة، وحكيم جمعة، وياسر السقاف، وفيصل الدوخي، بالإضافة إلى أيمن خوجة، وماجد زهير سمّان.

ومن بين نجوم العالم العربي: المخرج يسري نصر الله، ونبيلة عبيد، و لبلبة، وليلى علوي، وأمينة خليل، وياسمين صبري، ودينا الشربيني، وشيرين رضا، وهالة صدقي، ونادين نجيم، وقصي خولي، ونيقولا معوض، وماغي بو غصن، ودانييلا رحمه وغيرهم.

وحضر من بين نخبة النجوم العالميين: جوني ديب، ومايوين، وزوي سالدانيا، و ويل سميث، و ميشيل ويليامز، وكاثرين مارتن، و لوكاس برافو، وأليساندرا أمبروسيو، و إد ويستويك، و إيمي جاكسون، و ريتا أورا، وبوراك أوزجيفيت، وهاندا ارتشيل، والممثل الكوري سيونغ هو، وغيرهم.

تُكرّم وتحتفي جوائز اليُسر الجرأة والابتكار في الأفلام، وتُعد أكبر جوائز تمنح في المنطقة للأصوات الصاعدة في فروع الأفلام الروائية والوثائقيات وأفلام الرسوم المتحركة. كما تُقدم جوائز اليُسر للمواهب الناشئة لتبرزها أمام حضور دولي حقيقي يضم أفضل المواهب العالمية في مجال الأفلام. كما تٌسلط الضوء على أفلامٍ من السعودية والعالم العربي وآسيا وأفريقيا، بما يضمن امتداد أثر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ليشمل نطاقًا واسعًا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.