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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: حماس أخفقت في تقديم قائمة جديدة للأسرى

أرشيفية
أرشيفية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن حركة حماس أخفقت في تقديم أسماء جديدة للأسرى الإسرائيليين، مرددًا بذلك اتهامات البيت الأبيض بأن حركة حماس هي سبب فشل هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أوستن في بيان صحفي: "على الإسرائيليين أن يتأكدوا من سلامة المدنيين خلال عمليتهم في قطاع غزة، وسنواصل العمل مع قطر ومصر من أجل استئناف العمل بالهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات لغزة".

ومساء أمس، قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي: "انتهت هذه الهدنة بسبب حماس.. المسؤولية تقع على عاتق الحركة الفلسطينية".

وعدل كيربي في مؤتمر صحفي العدد الذي أعلنه في وقت سابق عن المحتجزين الأمريكيين الذين أطلقت "حماس" سراحهم حتى الآن من 6 إلى 4 أشخاص.

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وقال رئيس المكتب الإعلامي المركزي لحركة "حماس" الفلسطينية عزت الرشق، الجمعة، إن الولايات المتحدة تردّد "أكاذيب" إسرائيل التي تحمّل الحركة مسؤولية استئناف الحرب وعدم تمديد الهدنة الإنسانية.

وأضاف الرشق أنه "منذ بدء الحرب على قطاع غزة، لم تكتفِ الإدارة الأميركية بإعطاء الضوء الأخضر للعدوان الإسرائيلي، وحرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، بل تضع نفسها دوماً محامياً مخلصاً عن إسرائيل في كل مراحل عدوانها وإرهابها".

 

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