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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يكشف كواليس إصابة عبد المنعم ومدة غيابه عن الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق كواليس إصابة عبد المنعم ومدة غيابه عن النادي  الأهلي 

و كتب  ابراهيم فايق : ألتواء في الكاحل، وهيغيب عن الفريق من من اسبوع لاسبوعين.

وتعرض محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خلال خلال مران الفريق اليوم بتنزانيا غادر على أثرها المران.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء غدا السبت.

الأهلي يستهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين السبت الماضي.

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