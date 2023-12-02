حاملين الأعلام.. الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية

تواصل الجالية المصرية بالكويت التصويت في اليوم الثاني ل الانتخابات الرئاسية 2024.

وقد بدأت أمس الجمعة أول أيام عمليات الاقتراع، حيث يُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من الجمعة 1 ديسمبر وحتى الأحد 3 من نفس الشهر الجاري.

وتعمل اللجان الانتخابية في الخارج اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي المُقرر لكل دولة.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.