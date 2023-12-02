100 شهيد وجريح.. قوات الاحتلال ترتكب مج..زرة جديدة في مخيم جباليا

ذكرت شبكة يافا الإخبارية أن أكثر من 100 شهيد في قصف طائرات الاحتلال لمنزلا يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاختلال مدرسة في مخيم المغازي وسط القطاع بحسب ماذكرت الشبكة الفلسطينية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أكدت انه لم يصل أي لتر من السولار إلى مستشفيات شمال القطاع، مشيرا الي ان الاحتلال هدد مرضى غسل الكلى في مستشفى الشفاء ما أدى إلى خروجهم منه

وقالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال بعد الهدنة أصبح أكثر وحشية ودمارا.



وأشارت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ان ما يجري في غزة هو إبادة جماعية

من جانبها طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة وكل الهيئات الدولية بالقيام بواجبها لوقف الإبادة الجماعية