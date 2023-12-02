فلسطين.. استئناف إرسال شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، عن استقبالها شاحنات مساعدات عبر معبر رفح من مصر.

فيما ذكرت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" في وقت سابق اليوم السبت، أن أولى شاحنات المساعدات منذ انتهاء الهدنة دخلت معبر رفح من مصر لتفتيشها قبل الدخول إلى غزة.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه لم يصل أي لتر من السولار إلى مستشفيات شمال القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال هدد مرضى غسل الكلى في مستشفى الشفاء ما أدى إلى خروجهم منه

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال بعد الهدنة أصبح أكثر وحشية ودمارًا.

فيما أشارت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان إلى أن ما يجري في غزة هو إبادة جماعية.

وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة وكل الهيئات الدولية بالقيام بواجبها لوقف الإبادة الجماعية.