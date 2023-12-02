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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير حملة السيسي: اتصال مباشر مع المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس

الحملة الانتخابية
الحملة الانتخابية للسيسي

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنها تتابع تواصل سير انتخابات المصريين بالخارج والتي بدأت منذ أمس الجمعة ومن المقرر استمرارها حتى غداً الأحد 2 ديسمبر.

وأشارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو ما يعيق العملية الانتخابية خلال اليوم الأول ومع بداية لجان اليوم الثاني حتى الآن.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، إن الحملة مستمرة في عملها في متابعة تواصل سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، مؤكداً أن الحملة على اتصال مباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في بلادهم، وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ أمس الجمعة 1 ديمسبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

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