عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أهدي النجاح لجمهوري المصري.. محمد رمضان يفتخر بالأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا

محمد رمضان
محمد رمضان

أعرب النجم محمد رمضان، عن افتخاره كونه الفنان العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكاس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وكتب محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:"الحمد لله رب العالمين افتخر بأني العربي الوحيد في الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدي هذا النجاح لجمهوري المصري أولاً صاحب الفضل الأول عليا بعد ربنا ثم جمهوري العربي الغالي.. ثقة في الله نجاح مستمر".

وكان محمد رمضان، قد طرح أغنية "أكوابا" الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2024  عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "أكوابا - الأغنية الرسمية لـ كأس أمم أفريقيا.. ثقة في الله نجاح".

للاستماع الى الأغنية اضغط هنا 

 

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، كما أرسل "كاف" خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه أن القائمة النهائية ستشمل 27 لاعبًا.وأوقعت القرعة المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".

 

أغنية كأس الأمم

من جهة أخرى، يقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 ، والتي تحمل اسم أكوابا.

ويشاركه في الاغنية الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو؛ والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

 

أعمال محمد رمضان 

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادى” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز .. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف :"ولازم انزلها النهاردة الساعة ه على قناتي لان ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لانها مش وقتها بالنسبة لينا".

محمد رمضان الفنان محمد رمضان أغنية كأس الأمم كأس الأمم الافريقية كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

في شقة المتعة الحرام بالتجمع.. ماذا حدث بين بائعة المناديل ومتحرش منتصف الليل؟

ليلة بكى فيها محمد عبد المنعم| تفاصيل مغادرة نجم الأهلي للتمرين ومدة غيابه

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

موضوعات متعلقة

ميرهان حسين : مي فاروق صوت مصر .. شاهد

على الألفي: عندي حب حقيقي مش مفهوم تجاه صابرين

انطلاق أسبوع السينما الفلسطينية بالمركز القومى.. غدا

تعرف على شخصية عبد العزيز مخيون فى مسلسل ألف ليلة وليلة

مقطع فيديو يجمع بين ياسمين صبري والنجم العالمي جوني ديب بمهرجان البحر الأحمر

ابنة أشرف مصيلحى ترثو والدها بكلمات مؤثرة

أخبار الفن| أحمد بدير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. تأجيل حفل شيرين في لبنان

هو الدكتور بطَّل يشتغل.. هالة صدقي ترد على هجوم مُتابع لها بسبب غزة

ترشيحاتنا

ابن الأهلي.. نجم محترف بالخارج على أعتاب بيراميدز خلال الانتقالات الشتوية.. تفاصيل

مدبولي: لا سبيل لنا خلال الفترة المقبلة غير التركيز على قطاع الصناعة

أسرع طريقة لاستخراج بدل فاقد بطاقة تموين

117 دولة تتعهد بزيادة مصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول 2030

توافد كثيف للناخبين أمام مقر السفارة المصرية في الكويت للادلاء بصوتهم |شاهد

القبض علي شخصين للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

يهدد مليون شخص| مرض خطير ينتشر في غزة.. ماذا يحدث هناك؟

نصائح تحميك من الإصابة بإنفلونزا الخنازير.. احرص على اتباعها

مصرية تضع 4 رسائل تحفيزية في قلب المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة.. شاهد

فيديو

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

أسلحة تعرض لأول مرة| القوات المسلحة تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات معرض إيديكس 2023

أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ