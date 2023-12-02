مبعوث أزهري يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية في ثاني أيام التصويت بالخارج

أدلى مبعوث أزهري بصوته في الانتخابات الرئاسية في ثاني أيام التصويت بالخارج، من السفارة المصرية بإندونيسيا.

وقال المبعوث الأزهري - في مقابلة خاصة مع "إكسترا نيوز" - إن مبعوثي الأزهر الشريف جاءوا إلى هنا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، داعيًا الله عز وجل أن يوفق مصر والقائمين عليها.

وبدأت أمس، الجمعة، أول أيام عمليات الاقتراع، حيث يُجرى تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من الجمعة 1 ديسمبر وحتى الأحد 3 من نفس الشهر الجاري.

وتعمل اللجان الانتخابية في الخارج اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي المُقرر لكل دولة.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.