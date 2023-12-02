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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع القومى لذوى الإعاقة

صدى البلد

وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لتعزيز وتطوير أوجه التعاون فى المجالات البحثية والفنية والتطبيقية.

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ البحوث التطبيقية المشتركة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ودعم وتطوير ركائز العمل البحثى وتبادل ونقل الخبرات والتدريب المستمر للباحثين من الطرفين ، وذلك إنطلاقاً من دور القوات المسلحة فى المشاركة الفعالة والمساهمة فى خدمة المجتمع المصرى والتعاون المشترك مع مختلف الجهات البحثية والعلمية بالدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوى الإعاقة .

حضر مراسم توقيع البروتوكول اللواء محمد متولى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة .

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IMG_8630
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إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

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