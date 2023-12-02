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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح  15  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة الموافق 8 / 12 / 2023م، ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 383 ) مسجدًا منها ( 296 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا

وأوضحت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8/ 12/ 2023 م، بلغ (11405) مسجد، بتكلفة تقدر بنحو ( 15 ) مليارًا و ( 504 ) مليون جنيه.

وجاءت قائمة المساجد المقرر افتتاحها كالتالي:

مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا 

مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح 
3. مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط
4. مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط
5. مسجد الغني – الدوير - صدفا

مديرية أوقاف البحيرة
6. مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى
7. مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور
8. مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور

مديرية أوقاف أسوان
9. مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو
10. مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق
11. مسجد السيل الجديد – حي شرق 

مديرية أوقاف المنيا
12. مسجد سوق الآخرة - بني خالد - مغاغة

مديرية أوقاف الإسكندرية
13. مسجد الإخلاص – منطقة باب العبيد – أبيس – محرم بيك 
مديرية أوقاف بني سويف
14. مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل 

مديرية أوقاف الفيوم
15. مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس

وزارة الأوقاف

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