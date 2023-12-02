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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تقصف مستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية

صدى البلد

أفادت شبكة القدس الفلسطينية ، اليوم السبت، بدوي صافرات الإنذار في "رحوفوت" جنوب "تل أبيب" وفي أسدود، والمقاومة تطلق رشقات صاروخية.

من ناحية أخرى، أعلنت سرايا القدس  قصف مستوطنة سديروت برشقات صاروخية مركزة
 

وأعلنت حركة سرايا القدس عن  قصف مستنوطنة أسدود ومجمع أشكول برشقات صاروخية.

واستشهدت مواطنتان، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة النجيلي في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنتين على الأقل.

واستهدفت طائرات الاحتلال، فريقا للدفاع المدني في مخيم المغازي وسط القطاع، أثناء عمله انقاذ مواطنين من تحت انقاض منزل تعرض للقصف، ما أدى إلى إصابة اثنين من الفريق.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح يوم الجمعة إلى أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى.

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