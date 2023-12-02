أمريكا: لن نوافق على تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لن توافق على هجرة الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية أثناء وبعد الحرب في القطاع.

وأضافت هاريس على هامش مؤتمر COP28 في دبي: “لن تسمح الولايات المتحدة تحت أي ظرف من الظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية”.

جهود استعادة غزة

وتحدثت هاريس عن الجهود المبذولة لاستعادة القطاع والمسار الأمني ​​والحكم في غزة.

وذكرت أن سكان القطاع "لا يمكن أن ينجحوا إلا إذا تابعوا الاتصالات في سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني، نحو حل سلمي ودولة تقودها “سلطة فلسطينية متجددة”.