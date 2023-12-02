وصول فريق الأهلي لملعب بنيامين مكابا استعداد للقاء يانج أفريكانز

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي ملعب بنيامين مكابا بتنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مدرب الأهلي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، تحدث خلالها عن آخر التعليمات الفنية المتعلقة بالمباراة.

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

وكان قد أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا للقاء يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا

بداية مشوار الأهلي

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي بالقاهرة.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

وتنطلق مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء، على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.