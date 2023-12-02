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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المدير العام للصليب الأحمر: إسرائيل تضيف طبقة جديدة من الدمار لقطاع غزة

صدى البلد

تناول روبرت مارديني، المدير العام للصليب الأحمر، في بيان أصدره على هامش ماركته  في قمة COP28 المنعقدة بالامارات، الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة. 

وأعرب المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني عن قلقه البالغ إزاء تصاعد القتال في غزة منذ انهيار الهدنة أمس الجمعة. 

وفي حديثه في قمة COP28 في الإمارات العربية المتحدة، سلط مارديني الضوء على خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن الأعمال العدائية الأخيرة أضافت "طبقة جديدة من الدمار" إلى المنطقة المدمرة بالفعل.

 

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، شدد مارديني على التأثير التراكمي للصراع المستمر على البنية التحتية الحيوية والمناطق المدنية، ووصفه بأنه "دمار هائل لا مثيل له".

وحذر من أن هذا التصعيد لا يؤدي إلى تفاقم الأزمة القائمة فحسب، بل يشكل أيضًا تحديات كبيرة أمام إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال مارديني: "إن غزة في حالة من الفوضى والأنقاض، وأعمال العنف الأخيرة تجعل من الصعب للغاية تقديم المساعدة اللازمة للمحتاجين".

ورسم صورة قاتمة لحياة الناس في غزة، موضحا بالتفصيل كيف أنهم "يعيشون في خوف دائم من الموت العنيف" ويكافحون مع النقص الحاد في الغذاء والمياه الناجم عن الصراع المستمر.

 وأضاف أن المستشفيات تعمل بموارد محدودة، مما يزيد من الضغط على نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل.

واختتم مارديني تصريحه بالتأكيد على خطورة الوضع، قائلاً: “كل شيء في غزة على وشك الانهيار.. إن النداء من أجل التدخل الدولي العاجل وبذل الجهود المتضافرة للتخفيف من معاناة السكان المدنيين في غزة يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تتكشف في المنطقة”.  

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