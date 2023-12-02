كبير مستشاري نتنياهو : إسرائيل مستعدة لتسهيل المساعدات الإنسانية لغزة

أعلن مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل مستعدة لتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة. وفي حديثها للصحفيين، أكدت ريجيف على أن إسرائيل ليس لديها أي نوايا لحكم غزة؛ وبدلاً من ذلك، فإن هدفها الأساسي هو رؤية نهاية لحكم حماس.

وذكر ريجيف المجتمع الدولي بتهديدات حماس الصريحة بتكرار هجوم 7 أكتوبر. وقال: "إن حماس هي التي قالت إنها سترتكب مذبحة 7 أكتوبر مرارًا وتكرارًا. ولا يمكن السماح لهم مرة أخرى بمهاجمة وقتل الإسرائيليين".

ردا على استفسارات حول خطط إسرائيل لما بعد الحرب، رفض ريجيف فكرة إنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من قطاع غزة. ومع ذلك، أكد أن إسرائيل لن تتسامح مع وضع يتمركز فيه مقاتلو حماس على طول الحدود.

أكد ريجيف: "سنبذل قصارى جهدنا لحماية السكان المدنيين ولإبقاء سكان غزة خارج نطاق إطلاق النار".

وشدد على التزام القوات الإسرائيلية بضمان حصول السكان على الموارد الأساسية مثل المياه والأدوية والغذاء والمأوى. . علاوة على ذلك، حث المنظمات الإنسانية الدولية على التواجد على الأرض للمساعدة في توزيع المساعدات الحيوية.