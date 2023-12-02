سفيرة مصر في البرازيل: حريصون على تيسير العملية الانتخابية لأبناء الجالية

أكدت سفارة مصر في البرازيل استمرار العملية الانتخابية ليومها الثاني اليوم السبت وسط إقبال متزايد من أبناء الجالية المصرية في الدولة اللاتينية.

فتحت سفارة مصر في برازيليا الباب أمام أبناء الجالية المصرية في البرازيل، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج، في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى.

يستمر تصويت المصريين فى الخارج على مدار ٣ أيام متتالية منذ يوم أمس الجمعة، وفقًا للجدول الزمني المعلن لإجراءات الانتخابات الرئاسية الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

قالت سفيرة مصر لدى البرازيل السفيرة مي طه خليل، إن عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، تسير بسلاسة وانتظام داخل مقر السفارة بالعاصمة برازيليا.

وأضافت السفيرة مي خليل إن الاقتراع يبدأ خلال الايام الثلاثة للانتخاب في الموعد المحدد في تمام التاسعة صباحا بتوقيت برازيليا دون أي معوقات.

أكدت أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلاً عن تسهيل عملية دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحتهم.

أوضحت أن السفارة قامت بتذكير المواطنين بأهمية المُشاركة السياسية في الاستحقاقات الدستورية وحثتهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال صفحة السفارة على شبكة التواصل الاجتماعي و عبر التواصل المباشر مع أبناء الجالية ، كما قدمت كافة المعلومات الانتخابية المُتعلقة بكيفية التصويت، وموعده ومكانه.

وتوجهت السفيرة مي خليل بالشكر إلى السلطات البرازيلية للقيام بتأمين محيط السفارة وتيسير العملية الانتخابية على الناخبين.