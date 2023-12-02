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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز: الإسرائيليون غاضبون من نتنياهو لكن فرص الإطاحة به ضئيلة

صدى البلد

في لحظة محورية بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتصاعد الغضب الشعبي إزاء فشل حكومته في منع الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، مما يثير تساؤلات حول مستقبله السياسي.  

 

ووفقا لما نشرته نيويورك تايمز، على الرغم من اجتيازه العديد من الخلافات في الماضي، بما في ذلك مزاعم الفساد وانتقادات الإصلاح القضائي، يواجه نتنياهو الآن رد فعل عنيفًا. وتؤدي الانتقادات الموجهة إلى طريقة تعامله مع حرب غزة إلى تفاقم التحديات، مع تزايد السخط داخل حكومته وبين أولئك الذين يؤيدون استبداله.

 

يعترف المحللون بأن مكانة نتنياهو الحالية لدى الجمهور الإسرائيلي وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ومع ذلك، فإن التعامل مع تعقيدات النظام البرلماني الإسرائيلي وديناميكيات الحرب المستمرة لا يقدم سوى القليل من السبل المباشرة للإطاحة به.

 

شهدت الأسابيع الأخيرة تحول الوقفات الاحتجاجية على الضحايا إلى احتجاجات ضد قيادة نتنياهو. وقد تطورت الدعوات المطالبة بالمحاسبة بشأن الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت هجوم حماس إلى حملة تطالب باستقالته. وحتى داخل حزبه، الليكود، هناك أصوات انشقاق، وهدد أحد أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف بإسقاط الحكومة.

 

زادت الولايات المتحدة، وهي حليف مهم لإسرائيل، من الضغوط على نتنياهو لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة. ومع دخول الصراع مرحلة جديدة مع انهيار الهدنة التي استمرت سبعة أيام، يسعى نتنياهو بنشاط إلى إيجاد حل، مع الأخذ في الاعتبار خيارات مثل الاغتيال المحتمل للزعيم الأعلى لحركة حماس في غزة، يحيى السنوار.

 

أعرب نتنياهو، في بيان أصدره الجمعة، عن التزامه بـ"تدمير حماس". وبحسب ما ورد، فقد دفع بشكل خاص إلى قيام الجيش باغتيال السنوار، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر. ويرى نتنياهو في ذلك خطوة استراتيجية لإقناع الجمهور الإسرائيلي بتحقيق نصر كبير على حماس، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء الحرب.

 

ومع ذلك، فإن المحللين السياسيين يشككون في أن اغتيال السنوار وحده يمكن أن يعكس تماما موجة الغضب الشعبي. ويعتقد أنشيل فيفر، وهو كاتب عمود في صحيفة هآرتس، أن نتنياهو مر تاريخياً عبر الفضائح، لكن الوضع الحالي يشكل تحدياً كبيراً.

 

تحولت المشاعر العامة ضد نتنياهو في الأسابيع الأخيرة. وكشف استطلاع أجرته صحيفة "معاريف" أن 30% فقط من المستطلعين يعتقدون أن نتنياهو هو الأفضل لرئاسة الوزراء، بينما يفضل 49% منافسه السياسي، بيني غانتس.

 

في ظل النظام متعدد الأحزاب في إسرائيل، يحتاج الائتلاف إلى 61 مقعدا على الأقل في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا لتشكيل الحكومة. ويشغل ائتلاف نتنياهو حاليا 74 مقعدا، مما يجعل سيناريو الإطاحة الناجح معقدا. إن انشقاق الأعضاء أو التصويت الناجح لحجب الثقة عن مرشح بديل هو الوسيلة الأساسية للإطاحة به.

 

يعترف أفيف بوشينسكي، المستشار السياسي السابق لنتنياهو، بالدعوة واسعة النطاق لاستقالة نتنياهو لكنه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه استبداله. ويشير إلى أنه بينما يناقش بعض أعضاء الليكود تشكيل حزب جديد، فإن المشهد السياسي الحالي لا يحبذ مثل هذه الخطوة.

 

تحولت المشاعر السياسية الإسرائيلية نحو اليمين منذ 7 أكتوبر، مما يجعل من المحتمل أن يفوز في أي انتخابات مستقبلية مرشح يميني يُنظر إليه على أنه قائد عسكري قوي.

 

مع تجمع المئات في ساحة الرهائن في تل أبيب، حيث أصبحت الاحتجاجات والحداد على الأفراد المختطفين أمراً شائعاً، انقسمت الآراء. وبينما يلوم البعض نتنياهو على الإخفاقات التي أدت إلى محنة الرهائن، يشكك آخرون في جدوى استبداله أثناء الصراع.

 

نتنياهو حماس

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