برلماني: احتشاد المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات تجسيد لصوت الشارع وإرادته

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الساعات الأولى لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، كشفت حرصهم على التواجد والاحتشاد أمام مقار السفارات والقنصليات، لتوجيه رسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطفون خلف الدولة ومؤسساتها، لاسيما وأن مشاهد المشاركة والإقبال المتزايد تدعو للفخر والاعتزاز كما تبعت برسالة مهمة حول وعي المصريين وتكاتفهم من أجل خروج العملية الانتخابية بصورة لائقة أمام العالم أجمع.

واعتبر العسال فى بيان صحفى له أن الاقبال الكثيف على مقار الانتخاب، يعد تجسيد لصوت الشارع المصري وإرادته في تقرير مصير وطنه، ورسم مستقبل باختيار قائده للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات لم تعد ممارسة للحق الدستوري فحسب بل هي واجب وطني في ظل التحديات الراهنة لتأكيد للعالم أجمع تلاحم وتوحد المصريين في وجه أي مخطط يسعى للنيل من سيادة مصر على أراضيها، ويهدد أمنها القومي، مشددا أن الحفاظ على وطن كبير بحجم مصر في ظل كل ما شهده ولازال يشهده الإقليم حولنا من اضطربات وأزمات وتحديات وصراعات، بل والمضي قدمًا - وسط كل تلك الأوضاع المعقدة - في طريق النهوض بالبلاد، هو أمر يستوجب الوقوف أمامه والشعور بالفخر والاعتزاز لما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة .

وشدد "العسال" على أن المصريين بالخارج هم سفراء الوطن، لذلك فإن تواجدهم اليوم وعلى مدار فترة التصويت المستمرة للأحد، أمام مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، ستمثل تعبير حقيقي عن صوت الشعب المصري واختياره للاستقرار واستكمال مسيرة التنيمة التي شرع فيها على مدار ال9 سنوات الماضية، مؤكدا أن أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة، على قلب رجل واحد في سبيل حماية الوطن وسيادة أراضيه، لاسيما وأن المشاركة الفاعلة تسهم في صنع القرار السياسي ومن ثم هناك أهمية للمحافظة على هذه المكتسبات والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأضاف "العسال" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما بالغا بالمصريين بالخارج من خلال عدة اجراءات أولها إعادة وزارة الهجرة لتكون همزة الوصل معهم ولتعزيز مشاعر الوطنية والانتماء لديهم، بحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك إيمانا من الرئيس بضرورة الاستفادة من العقول المهاجرة وخبراتهم بمختلف المجالات، وحتى يكونوا حائط صد للدولة بالخارج يساندون القضايا الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تعريف أبناء مصر بمختلف بلدان العالم وما شهدته الدولة المصرية من نهضة حقيقية وإنجازات ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة أي في وقت قياسي، لافتا أن مصر قطعت شوطا طويلا في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".