عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، بسقوط عشرات الشهداء والجرحى، في سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة قبل قليل.

صفارات الإنذار تدوي في كثير من البلدات بشمال إسرائيل

أفادت تقارير إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في كثير من البلدات بشمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي نابلس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بإعلان الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي نابلس.

