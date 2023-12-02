الحرية المصري ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بكفر الشيخ لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة

نظم حزب الحرية المصري بمحافظة كفر الشيخ، مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور لفيف من اهالى وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية { ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ }، وفى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.



وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والامين العام، إن بوادر العملية الانتخابية بدت بشكل كبير في انتخابات المصريين بالخارج، ووعيهم ومشاركتهم الفعالة للإبداء بالرأي وتقديم صورة ديمقراطية حضارية امام العالم اجمع.

وأضاف مهنى، خلال كلمته بمؤتمر الحزب لدعم الرئيس السيسي بكفر الشيخ، أن الحزب يراهن على المحافظات ومشاركتهم الواعية، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ كانت دائما نموذج للوعي والفعالية والمشاركة السياسية.

وطالب عضو مجلس النواب، جميع الحاضرين بالتصويت والمشاركة الانتخابية وان يكونوا على قدر الواجب المسئولية، خاصة وأن مصر تحتاج إلى ابنائها فعلينا القيام بالواجب الوطني تجاها وتجاه أنفسنا وأبناءنا.

وتابع مهنى، " أننا لن ننسى ولن نتغافل عن القضية الفلسطينية وسنظل نندد بالاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وهذه القضية بالتحديد تحتاج إلى قائد وطني وزعيم لديه الكثير من الخبرات العسكرية والدولية للوصول إلى حل قاطع وجذري لهذه الازمة ونرى كل هذا في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".

وقال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد للحزب، إن الرئيس السيسي أحدث طفرة فى مجالات التنمية التى شهدتها البلاد واهمها انه استطاع توفير الأمن والأمان لمصر، ونحن كنا فى حاجه له، ودون توفير الأمن والأمان لن يكون هناك دولة، مضيفا أن مصر شهدت طفرة كبيرة فى عدد من المشروعات القومية التى شهدتها مصر.

دعا بيومي، قيادات الحزب بدعوة الناخبين والاصطفاف خلف القيادة السياسية وانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، ونظرا لما تتطلبه المرحلة من تحديات وخطورة .

وقال الدكتور أحمد إدريس، إن التحول الديمقراطي السياسي يتطلبه مشاركه سياسية ويتحقق ذلك أمام مقرات اللجان الانتخابية لانتخاب رئيس مصر اخرج مصر من حافة الهوية، وانقذها من مخططات التفكك والتدمير .

وقالت الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة بالحزب وعضو مجلس النواب، على أهمية دور المرأة وتوعيتها فى نشأ جيل قادر منتمي للوطن، فالمراة المصرية هى أم البطل والشهيد والمهندس والضابط والمدرس ولها دور كبير في بناء المجتمعات

وأضافت البيومي، أن المرأة المصرية هي اول من خرجت وطالبت الرئيس بالترشح للانتخابات وانقاذ مصر من الإرهاب والتطرف، ولذلك عليها دور قوي أيام ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر بالإصطفاف أمام اللجان واختيار مرشحنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات.

فيما قال عبد الخالق غنيم، أمين المحافظة، إن شعب كفر الشيخ سيخرج يوم ١٠، و١١ و١٢ أمام لجان الانتخابات لاختيار الاستقرار والتنمية، واستكمال مسيرة البناء التى أطلقها الرئيس منذ توليه الحكم، ووضع نصب عنينه مصلحة المواطن، وهو ما لمسه الشعب المصري من خلال مبادرات رئاسية اسهمت فى تحسين حياة المواطنين.

جاء هذا بحضور النائب احمد مهنى، نائب رئيس الحزب والامين العام، والدكتور أحمد بيومي، الامين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، والدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، والاستاذ عبد الخالق، أمين المحافظة، والاستاذ احمد كمال، أمين مساعد القاهرة.

وعبد الخالق غنيم أمين الحزب بكفر الشيخ.

وكذلك حضور اعضاء الحملة الرسمية للرئيس بكفر الشيخ، وعدد من النواب وهم النائب اللواء سعيد عمارة والنائب ياسر منير والنائب السيد شمس الدين.