كل 10 دقائق.. هزات زلزالية تضرب الفلبين.. وتسونامي يجتاح سواحلها الليلة

في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة علي مقياس ريختر والذي ضرب مينداناو في الفلبين، تواجه المنطقة نشاطًا زلزاليًا مستمرًا. وقد ضربت ما يقرب من 20 هزة ارتدادية، تتراوح قوتها من 4.9 إلى 6.4 درجة، نفس المنطقة في غضون ثلاث ساعات منذ الزلزال الأولي.

أبلغ مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) عن وقوع الزلزال على عمق 63 كيلومترا. علاوة على ذلك، أصدر علماء الزلازل تحذيرات من حدوث موجات تسونامي محتملة تؤثر على كل من الفلبين واليابان في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وفقا للجارديان، نصح المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (Phivolcs) السكان على طول مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو الشرقية بالإخلاء الفوري إلى الأراضي المرتفعة أو الانتقال إلى الداخل. بالإضافة إلى ذلك، يتم حث أصحاب القوارب في الموانئ أو مصبات الأنهار أو المياه الساحلية الضحلة قبالة هذه المقاطعات على تأمين قواربهم والابتعاد عن الواجهة البحرية.

من المتوقع أن تضرب أمواج تسونامي الفلبين بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي وقد تستمر لعدة ساعات. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن أمواج تسونامي، التي يصل ارتفاعها إلى متر واحد، من المتوقع أن تصل إلى الساحل الغربي لليابان بحلول الساعة 1:30 صباح يوم الأحد.

قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال 7.6 درجة وعلى عمق 32 كيلومترا، ووقع في الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي. يتنبأ مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ بموجات تسونامي في جنوب الفلبين وأجزاء من إندونيسيا وبالاو وماليزيا بناءً على حجم الزلزال وموقعه.

شدد تيريسيتو باكولكول، مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، على احتمال حدوث تسونامي بارتفاع متر واحد، مع احتمال زيادة ارتفاع الأمواج في الخلجان والمضائق المغلقة.

تشهد الفلبين، الواقعة على "حزام النار" في المحيط الهادئ، نشاطًا زلزاليًا متكررًا، كما أنها معرضة للزلازل والانفجارات البركانية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الأرخبيل هجمة منتظمة تبلغ حوالي 20 إعصارًا وعاصفة سنويًا، مما يجعله واحدًا من أكثر دول العالم عرضة للكوارث.