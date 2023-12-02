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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيرسي تاو يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى يانج أفريكانز

بيرسي تاو
بيرسي تاو

نجح بيرسي تاو في في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كانت قد انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ اللقاء بضغط مباشر وقوى من الفريق التنزاني وهدد مرمى الأهلي بأكثر من كرة وانفراد تصدى له محمد الشناوي، وعاد الأهلي واستحوذ على الكرة وفرض سيطرته وهدد مرمى يانج أفريكانز بكرة خطيرة عن طريق حسين الشحات الذى أهدر فرصة محققة في الدقيقة 17، ولاخت فرص أخرى للفريق التنزاني إلا إنها أخطأت مرمى الشناوي، وكذلك من جملة بين كهربا وإمام عاشور لاحت فرصة أخرى للشحات إلا كرته أرتطمت بمدافع يانج أفريكانز وأخرج الكرة للخارج.

 

إحماء لاعبي الأهلي


وكان قد أجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويخوض اللاعبون تمرينات بدنية وسرعات قبل انطلاق المباراة ليكونوا جاهزين ويحصلون على لياقة عالية.

وكانت قد وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي ملعب بنيامين مكابا بتنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مدرب الأهلي مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، تحدث خلالها عن آخر التعليمات الفنية المتعلقة بالمباراة.

تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز
وكان قد أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق استعدادًا للقاء يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا
بداية مشوار الأهلي
وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي بالقاهرة.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز 


وتنطلق مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء، على ملعب بين يامين مكابا بدار السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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