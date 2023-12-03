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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ملأ منزله بالزينة.. أغرب إعداد للاحتفال بالكريسماس يثير الجدل في بريطانيا

الكريسماس
الكريسماس

فاز بريطاني بلقب “الرجل الأكثر احتفالية في بريطانيا”؛ بعدما اعتاد إغراق منزله بآلاف قطع الزينة سنويًا، استعدادًا للاحتفال بعيد الكريسماس.

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وتعوَّد جيف ستونبانكس، من شرق ساسكس، أن يملأ منزله بـ 10 آلاف قطعة زينة مختلفة، بما في ذلك الحلي والأشجار الاصطناعية.

وتسبب شغفه باختيار ديكور الكريسماس هذا، في ابتداع “تصنيف جيف”، الذي يعيش في سيفورد، على أنه "الرجل الأكثر احتفالية في بريطانيا”، وهو لقب يفخر بحمله.

فيما تبدأ العملية الضخمة في نهاية الأسبوع الأخير من نوفمبر، عندما يشرع جيف في مهمة مرهقة تتمثل في تجهيز الديكورات. 

وبحلول الأول من ديسمبر، تكون مجموعة الزينة الرائعة قد اكتملت في منزله.

ويتولى جيف بتزيين القاعة والصالة وغرفة الطعام وألواح النوافذ والخزائن الجانبية بكل الأشياء الاحتفالية، بما في ذلك قطع زينة على شكل بوكيمون على شجرة عيد الميلاد، وبقرة طائرة، ودمية سانتا وأشياء كثيرة أخرى ينشرها في جميع أنحاء المنزل.

وتعد أغلى مشترياته هي شجرة عيد الميلاد، والتي تبلغ قيمتها حوالي 250 دولارًا، ويقول جيف البالغ من العمر 70 عامًا، إن كل غرفة لها موضوع زينة مختلف، فالصالة سوداء وذهبية وفضية، وغرفة الطعام تضم قطع زينة حمراء وخضراء، في حين تضم غرفة الأشجار مجموعة من حوالي 12 شجرة، يتم تزيين كل واحدة منها بطريقة مختلفة تمامًا.

وقد بدأ حب جيف لكل ما يتعلق بالكريسماس، عندما كان طفلًا في مقهى والديه، في وسط كوتسوولدز في أوكسفوردشاير. وعادة ما تطلبه والدته باربرا كل عام لمساعدتها في تزيين هذا المقهى.

وكجزء من مجموعته، يمتلك جيف حليًا من ثلاثينيات القرن العشرين من براغ، وسلسلة من قطع الزينة الاحتفالية التي تحمل طابع البيت الأبيض. وتعد دمية "البيروت"، وهي تمثال صغير يشبه المهرج، من أغلى ممتلكاته.

ورغم حبه لمجموعة عيد الميلاد الخاصة به؛ إلا أن جيف يعيد منزله إلى وضعه السابق فور انتهاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

يشار إلى أن جيف ينشر الكثير من الصور التي تظهر قطع الزينة المنتشرة في أنحاء منزله، ويحصل على تعليقات رائعة عليها، ويقول إن هذا يلهم الناس للحصول على المزيد من المتعة في الحياة، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني

الكريسماس بريطانيا

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