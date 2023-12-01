عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل احتفال دار الأوبرا بذكرى ميلاد فايزة أحمد

فايزة أحمد
فايزة أحمد

تستمر خطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء وبمناسبة ذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد.

 

تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفلا بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في الثامنة مساء الأحد 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج، فاصلا لنخبة مختارة من اعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أما الفاصل الثاني يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة، أداء أنغام مصطفى ، رضوى سعيد ، حنان عصام ، نهى حافظ ، محيى صلاح ، أحمد صبرى ، مازن دراز وأحمد محسن.

أما فايزة أحمد، فهي أحد أهم أعلام الغناء العربى ولقبت بكروان الشرق ، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عام  ، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الاعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية ، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل ، محمود الشريف ، محمد الموجى ، محمد عبد الوهاب ، محمد سلطان ورياض السنباطى ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي و منتهى الفرح ، رحلت عن عالمنا في 24سبتمبر عام  1983 .

دار الاوبرا المصرية خالد داغر فايزة أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

تامر حسني يحيى حفلا غنائيا فى إسطنبول احتفالا برأس السنة الجديدة

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد شقيقها أمير

صنَّاع فيلم "فوي! فوي! فوي!" في مهرجان مراكش.. تفاصيل

طرح البوستر الدعائي لـ فيلم أبو نسب لـ محمد إمام

كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني في لندن بحضور والدها

محمد رمضان يغادر الرياض ويتجه إلى إسطنبول

كايروكي يطرح أغنيته الجديدة تلك القضية

أخبار الفن.. تعرف على سعر هدايا محمد رمضان الجديدة.. وممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها لسبب غير متوقع

ترشيحاتنا

عاصفة مغناطيسية قوية .. انفجار شمسي سيضرب الأرض اليوم| تفاصيل

اركب رينو فلوانس أوتوماتيك 2013 .. بأفضل سعر

6000 ناخب.. تفاصيل العملية الانتخابية الرئاسية في البحرين| صور

مراته بترقص على الفيس..خالة ضحية الخصوص: شقيق زوجته سحله بسبب حلة محشي

ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

عن الإيجابية.. وزارة الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ليست فوتوشوب.. درب التبانة يضيء "وادي القمر" في صورة سحرية

فيديو

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

بأسلوب خاص| الأسرى يودعون حماس أثناء تسليمهم للاحتلال.. فيديو

كملي جميلك والبسي الحجاب.. سبب اعتزال الفنانة إنجي شرف بشكل مفاجئ.. فيديوجراف

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ