خبراء التربية بالجامعات المصرية والعربية يجتمعون في الأزهر لمناقشة بناء الإنسان

تعقد كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر مؤتمرها العلمي الدولي التاسع، بعنوان: التربية وبناء الإنسان لعالم متغير "رؤية أزهرية استشرافية"، وذلك يومي الرابع والخامس من ديسمبر الجاري.

ويعقد المؤتمر برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبرئاسة شرفية من الدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس شرف المؤتمر، والأستاذ الدكتور خالد محمود عرفان عميد الكلية رئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور عطية السيد عبدالعال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور جمال الهواري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب مقررا المؤتمر.



ويأتي المؤتمر استجابة لمجموعة من النداءات حول ضرورة وضع رؤية أزهرية استشرافية بصبغة الأزهر الوسطية، حول دور التربية في بناء الإنسان في عالم سريع التغير والتطور، ويستشرف تغيرات أكثر؛ إزاء التطور الهائل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والثورات الصناعية المتلاحقة، وما تحدثه من تغيرات في شتى مناحي الحياة، ومن أهمها الإنسان موضوع التربية وغايتها.



ويجتمع خبراء التربية بالجامعات المصرية والعربية في مؤتمر تربية الأزهر، بأكثر من (118) بحثا، و(36) جلسة بحثية ونقاشية، وجلستين حواريتين تجمع القيادات التربوية والأزهرية ؛ لبحث دور التربية في إعداد المعلم لعالم متغير في عصر الذكاء الاصطناعي، وأيضا جلسة أخرى بعنوان التربية والبناء القيمي للإنسان في مواجهة التحديات المعاصرة ويحاضر فيها نخبة خبراء وقيادات الأزهر والتربية والتعليم.

ويترقب الباحثين التوصيات التي يسفر عنها المؤتمر ببحوثه المختلفة، والتي من المتوقع أن تكون على درجة كبيرة من الأهمية.