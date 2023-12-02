الدنمارك.. الجيش يساعد الشرطة في الدفاع عن السفارة الإسرائيلية والمعابد اليهودية

أمرت الحكومة الدنماركية جيش البلاد بمساعدة الشرطة في حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية وسط تزايد التهديدات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

قالت وزارة الدفاع يوم السبت إن الجنود سيساعدون في حماية المواقع، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية والكنيس اليهودي في كوبنهاجن. وأضافت أن موارد الشرطة استنفدت بعد سلسلة من المظاهرات الكبيرة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، فضلا عن حوادث حرق القرآن.

قال وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن في بيان إن "التهديد الإرهابي ضد الدنمارك خطير". "وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع غير مقبول على الإطلاق في معاداة السامية ومزيد من عدم اليقين بين اليهود في الدنمارك."

يبلغ عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة، ويوجد بها حوالي 7000 يهودي و250000 مسلم.