عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدنمارك.. الجيش يساعد الشرطة في الدفاع عن السفارة الإسرائيلية والمعابد اليهودية

صدى البلد

أمرت الحكومة الدنماركية جيش البلاد بمساعدة الشرطة في حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية وسط تزايد التهديدات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

 

قالت وزارة الدفاع يوم السبت إن الجنود سيساعدون في حماية المواقع، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية والكنيس اليهودي في كوبنهاجن. وأضافت أن موارد الشرطة استنفدت بعد سلسلة من المظاهرات الكبيرة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، فضلا عن حوادث حرق القرآن.

 

قال وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن في بيان إن "التهديد الإرهابي ضد الدنمارك خطير". "وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع غير مقبول على الإطلاق في معاداة السامية ومزيد من عدم اليقين بين اليهود في الدنمارك."

 

يبلغ عدد سكان الدنمارك 5.9 مليون نسمة، ويوجد بها حوالي 7000 يهودي و250000 مسلم.

الدنماركية الشرق الاوسط المواقع اليهودية والإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

قريبًا.. الحكومة تعلن رسميًا انتهاء أزمة الدولار

الجيش الإسرائيلي: مصرع قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة واحتجاز جثته

ترشيحاتنا

استمارة الشهادة الإعدادية 2024 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة

بينهم أطفال ونساء|نتنياهو: أعدنا 110 أسرى لدى حماس والمهمة لم تكتمل بعد

تجديد السجل المدني في باب الشعرية ونقل خدمات المواطنين إلى قسم شرطة عابدين

بيئة عمل شديدة الخطورة.. عاملون في شركة جيف بيزوس يقتربون من الموت

ممر بديل لقناة السويس وضم غزة لسيناء.. أحمد موسى يكشف خطة صهيونية خبيثة

رد حاسم على حملة أحد مرشحي الرئاسة.. الهيئة الوطنية: لم تحدث دعاية بالسفارات في الخارج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جريء .. نادين نجيم تثير الجدل بفستانها الأخير| شاهد

بالأبيض المختلف .. أمينة خليل تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

دام عز الدار وشعبها..حسين الجسمي يعلق على مشاركته باليوم الوطني الـ52 للإمارات

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ