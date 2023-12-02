القضية الفلسطينية حاضرة بأيام قرطاج المسرحية

أكد معز مرابط رئيس مهرجان أيام قرطاج المسرحية دعمه للقضية الفلسطينية خلال حفل الافتتاح، كما قدم عدد من الشعراء شعرا عن فلسطين وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

ويتنافس في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية ١١ عملا من مختلف الدول العربية.

ويشهد المهرجان عددا من الورش من أبرزها "طريقة مايسز في التمثيل" ويقدمها سكوت تالبوت من أمريكا، ولسعد سعايدي تونس، وورشة أخرى بعنوان "تقنيات الرقص والأداء الحركي" ويقدمها طلعت السماوي "العراق - السويد".

ورشة أيضا في المهرجان بعنوان "الرقص الإفريقي" ويقدمها الإسباني آولوي، وورشة أخرى بعنوان "الرقص" بالتعاون مع دريمز شباب ويقدمها المالي التونسي لاسينا كون، فيما يقدم المالي يايا كوليبالي ورشة بعنوان "صنع العرائس المالية"، وأخيرًا هناك ورشة بعنوان "الواقع المعزز" ويشارك فيها كل من السوسريين ورتان ويسنوكي، وريمار دي لاشيفالري، ونينا دي لاشيفاليري.