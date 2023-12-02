غلق صناديق الاقتراع للمصريين بالسعودية بعد انتهاء التصويت باليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية |صور

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، غلق صناديق الاقتراع بالسعودية عقب انتهاء فترة التصويت باليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

جاء ذلك بعد مشاركات وتوافد كبير من الجالية المصرية في السعودية خلال اليومين الأول والثاني.

قالت الحملة يمكنكم مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.