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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيام قرطاج المسرحية.. الجمهور التونسي بالمئات لمشاهدة العرض الإسباني فاينال في الافتتاح|صور

صدى البلد

حرص المئات من الجمهور التونسي على التواجد أمام المسرح البلدي من اجل مشاهدة العرض الاسباني فاينال المشارك في حفل افتتاح أيام قرطاج المسرحية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين سواء من الجمهور او صناع المسرح مثل خالد جلال وداوود حسين.

يتتافس في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية ١١ عملا من مختلف الدول العربية.

ويشهد المهرجان عددا من الورش من ابرزها "طريقة مايسز في في التمثيل" ويقدمها سكوت تالبوت من أمريكا، ولسعد سعايدي تونس، وورشة أخرى بعنوان "تقنيات الرقص والأداء الحركي" ويقدمها طلعت السماوي "العراق - السويد".

ويتواجد أيضا ورشة في المهرجان بعنوان "الرقص الإفريقي" ويقدمها الإسباني آولوي، وورشة أخرى بعنوان "الرقص" بالتعاون مع دريمز شباب ويقدمها المالي التونسي لاسينا كون، فيما يقدم المالي يايا كوليبالي ورشة بعنوان "صنع العرائس المالية"، وأخيرًا هناك ورشة بعنوان "الواقع المعزز" ويشارك فيها كل من السوسريين ورتان ويسنوكي، وريمار دي لاشيفالري، ونينا دي لاشيفاليري.

مهرجان أيام قرطاج المسرحية مهرجان أيام قرطاج

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