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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات الرئاسة .. انتهاء اليوم الثاني للتصويت في أديس أبابا| صور

السفارة المصرية في
السفارة المصرية في اديس ابابا خلال عملية التصويت

أغلقت اللجنة الفرعية للانتخابات الرئاسية بمقر سفارة مصر بأديس أبابا أبوابها في ختام اليوم الثاني للاستحقاق الوطني للانتخابات الرئاسية 2024، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت (بتوقيت القاهرة). 

وشهدت السفارة المصرية في أديس أبابا اليوم السبت إقبالا متزايدا من أبناء الجالية المصرية في إثيوبيا لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، بعد أن فتحت أبوابها من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة الإثيوبية. 

أكدت وزارة الخارجية حرص سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية حول العالم، على توفير كافة التسهيلات، خلال اليوم الأول للاستحقاق الوطني انتخابات الرئاسة 2024؛ لدعم أعضاء الجاليات المصرية، للإدلاء بأصواتهم.

وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة حول العالم أبوابها لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية سواء الزائرين أو المقيمين على حد سواء على مدى 12 ساعة من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء اليوم بتوقيت كل دولة.

وبحسب التوقيتات الدولية، كانت اللجنة الفرعية في نيوزيلندا، أول لجنة تفتح أبوابها للناخبين المصريين، فيما تعد الدائرة الانتخابية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر اللجان الانتخابية التي ستغلق أبوابها في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024.

ويتابع وزير الخارجية سامح شكري استعدادات البعثات الدبلوماسية التي تجري بها الانتخابات لاستقبال الناخبين، وعددها 137 لجنة فرعية في 121 دولة، ووجه بتوفير كافة الإمكانات لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقا للقرارات والقواعد الإرشادية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأضاف الوزير شكرى، أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات حيث شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية في جميع السفارات المصرية خارج القطر خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر حتى يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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