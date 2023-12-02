بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدوحة |شاهد

حرصت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال المتواجدة حاليا في دولة قطر للمشاركة في بطولة الجائزة الكبري المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، على التوجه لمقر السفارة المصرية للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية والتي انطلقت أمس في يومها الأول للمصريين بالخارج.

وجددت السفارة المصرية في الدوحة دعوتها لكافة المواطنين المصريين المتواجدين بدولة قطر إلى ممارسة حقهم الدستورى بالإدلاء بأصواتهم خلال الاستحقاق الانتخابي.

وشهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 إقبالا كثيفاً من أبناء الجالية المصرية في قطر منذ فتح أبوابها خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة الفرعية بسفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة.

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها الانتخابي بالدوحة

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها الانتخابي بالدوحة

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها الانتخابي بالدوحة

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها الانتخابي بالدوحة

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها الانتخابي بالدوحة

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها الانتخابي بالدوحة