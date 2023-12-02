لقمع احتجاجاتهن.. بريطانيا: روسيا تدفع أموالاً لزوجات جنودها على الجبهة مع أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع البريطانية (MoD) عن معلومات استخباراتية تشير إلى أن السلطات الروسية تقوم بتحفيز مالي لزوجات الجنود الروس المنتشرين في أوكرانيا؛ لمنعهن من تنظيم احتجاجات.

ووفقاً للإحاطة الاستخباراتية اليومية لوزارة الدفاع، فقد ورد أن بعض النساء قبلن تعويضا ماليا، بينما واجهت أخريات تشويها لسمعتهن عبر الإنترنت؛ بعد مشاركتهن في الاحتجاجات في موسكو، الشهر الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع- نقلاً عن بحث أجرته وسائل إعلام روسية مستقلة- في تغريدة: “الأبحاث التي أجرتها وسائل إعلام روسية مستقلة، وتعليقات الزوجات المحتجات أنفسهن، تشير إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، من المحتمل أن السلطات عرضت مبالغ نقدية متزايدة للعائلات، مقابل الامتناع عن الاحتجاج”.

ويأتي هذا الكشف؛ في أعقاب احتجاجات زوجات الجنود في نوفمبر، حيث أثيرت مخاوف بشأن الانتشار الموسع للقوات الروسية في أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن السلطات حساسة بشكل خاص للاحتجاجات المتعلقة بالمواطنين الذين تم حشدهم في سبتمبر 2022، والذين ظلوا الآن على خط المواجهة منذ أكثر من عام.

وفي تطور ذي صلة، ذكرت أوكرانيا أن خطي كهرباء يربطان شبكتها الكهربائية بمحطة زابوريزهيا النووية، انقطعا بين عشية وضحاها؛ مما يشكل خطر وقوع "حادث".

وواجهت المحطة- التي كانت نقطة محورية للقتال منذ سيطرت القوات الروسية عليها العام الماضي- انقطاع التيار الكهربائي في مناسبات متعددة.

وأشار مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا، إلى أن المحطة اضطرت إلى اللجوء إلى مولدات الديزل، وكانت على حافة "وقوع حادث نووي وإشعاعي" قبل استعادة الطاقة خارج الموقع.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقها إزاء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في محطة زابوريزهيا، مشددة على ضرورة التعامل بشكل عاجل مع الوضع المحفوف بالمخاطر للسلامة النووية.

ودعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، جميع الأطراف، إلى تجنب الإجراءات التي يمكن أن تعرض المحطة لمزيد من الخطر، مسلطًا الضوء على أهمية التدابير الوقائية لتجنب وقوع حادث نووي محتمل.

ويمثل هذا الحادث، المرة الثامنة التي يتم فيها قطع التيار الكهربائي عن المحطة منذ بدء الصراع قبل 21 شهرًا.