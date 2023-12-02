آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب احتجاجًا على استئناف القصف بقطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين، يتظاهرون في تل أبيب، احتجاجا على استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي أعمال القصف على قطاع غزة.

استشهاد 3 أطفال فلسطينيين وإصابة 12 آخرين في خان يونس

واستشهد 3 أطفال فلسطينيين، وأصيب 12 آخرون، جراء غارات وأحزمة نارية للاحتلال الإسرائيلي على وسط خان يونس، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، مساء اليوم السبت.

ونقلت القناة عن وسائل إعلام محلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أيضًا مخيم النصيرات بقطاع غزة.