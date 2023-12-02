عمرو أديب يكشف عن أمنيته بانتخابات الرئاسة 2024

عبر الإعلامي عمرو أديب عن أمنيته لانتخابات الرئاسة 2024، والتى انطلقت فى الخارج أول أمس وتستمر حتى الغد.

وأضاف عمرو اديب خلال برنامج "الحكاية"ن المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أمنيتى أن اكبر قدر من المواطنين يشارك ويدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أجرى اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأكد رؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.