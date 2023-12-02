أسد الأطلسي أشرف حكيمي يحكى صعوبات مسيرته وطفولته الطموحة

نشر نجم باريس سان جيرمان و الظهير الأيمن للمنتخب المغربى أشرف حكيمي ، بعض من تفاصيل حياته و طفولته والصعوبات التي واجهها خلال بداياته كفتى يحلم بالنجاح والشهرة .

وقال حكيمي الملقب بـ " أسد الأطلس " من خلال كبسولة نشرت مؤخرا على صفحة "مؤسسة أشرف حكيمي" الخاصة بتنمية الطفل بالمغرب " يبدأ كل نجاح وكل حلم بالجهود والطموح والتضحيات من أجل تحقيق الأهداف المرغوبة ".

واضاف نجم باريس سان جيرمان "عندما نكون أطفالا، هناك لحظات صعبة نشعر فيها بالعجز، لحظات صعبة تتطلب التضحية من أجل متابعة أحلامنا" .

واوضح حكيمي " خلال المسيرة غالبا ما نواجه لحظات صعبة، و محن تثير مشاعر الشك والرفض ، و هناك لحظات من التهميش والرفض، وأحيانا خارج الملعب نتأمل ونتسائل ما إذا كنا سننجح أم لا" .

وأكد الظهير الأيمن للمنتخب المغربى أشرف حكيمي: "في الواقع، يجعلك ذلك أقوى، وهذه اللحظات تسمح لك بالنضج. كانت بعضها حقا صعبة، ولكن البعض الآخر كان جميلا ويستحق العيش".

والجدير بالذكر ان "مؤسسة أشرف حكيمي" تم اطلاقها الصيف الماضى لتوفير الأدوات التي يحتاجها الشباب لتحقيق أحلامهم ، بعد ان تم تعيين أسد الأطلس من قبل اليونيسف كسفير لهذه الهيئة الأممية، لصالح قضية الأطفال المحرومين .