11 سنة على التوالي.. رقم سلبي للأهلي عقب تعادله مع يانج أفريكانز

تعادل النادي الأهلي مع مضيفه يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة 1-1 مساء اليوم السبت، على ملعب بنجامين مكابا، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وفرَّط الأهلي في الفوز بهدف لـ بيرسي تاو في الدقيقة 87؛ بعدما عادل باكوم زوزوا، النتيجة، ليانج أفريكانز، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

وجاء تعادل الأهلي اليوم؛ بعد فوزه في الجولة الأولى 3-0 على ميدياما الغاني في القاهرة.

ودون الأهلي بتعادله اليوم، رقما سلبيا للسنة الـ11 على التوالي، حيث فشل فيها في تحقيق فوزين متتاليين في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت آخر مرة نجح فيها الأهلي في تحقيق الفوز في أول جولتين بدوري أبطال إفريقيا، خلال نسخة 2012، على حساب فريقي مازيمبي الكونغولي 2-1، والزمالك المصري 1-0.

وفي سياق آخر، سجل بيرسي تاو، هدفه الأول مع الأهلي في النسخة الحالية من دوري الأبطال، بينما ووصل للهدف التاسع مع الأحمر في تاريخ المسابقة، ووصل بذلك الهدف إلى 5 أهداف مع الأهلي في الموسم الحالي بكل البطولات.

وشهد لقاء اليوم، مشاركة عمرو السولية في الشوط الثاني لأول مرة مع الأهلي، بعد غياب دام 163 يوما، منذ إصابته في مباراة حرس الحدود الموسم الماضي في 22 يونيو الماضي.