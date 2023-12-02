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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مُدعيًا عدم التزامها باتفاق الهدنة..

وزير دفاع الاحتلال: استئناف الحرب في غزة لتفكيك قدرات الفصائل الفلسطينية

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم السبت، بأنَّ وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أعاد التأكيد على أن جيش الاحتلال سيواصل الحرب على قطاع غزة، مدعياً أن فصائل المقاومة الفلسطينية لم تلتزم باتفاق الهدنة، على حد زعمه.

وقال «جالانت»، خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي، قبل قليل، إن جيش الاحتلال سيعمل على تفكيك قدرات حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، معتبراً أن «حماس ليس بيدها أن تقرر، والنتائج سنراها في ميدان المعركة».

كما زعم وزير دفاع الاحتلال بتحقيق إنجازات وانتصارات عسكرية كبيرة، بعد مرور 8 أسابيع على بداية العدوان على قطاع غزة، وتنفيذ العديد من العمليات البرية العسكرية لجيش الاحتلال، واستعادة عدد من المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، معتبراً أن «هذه إنجازات كبيرة»، على حد قوله.

واستطرد «جالانت» بقوله خلال المؤتمر الصحفي: «تم تصفية الآلاف من المخربين، وتدمير البنية التحتية للإرهابيين، وجمع معلومات استخباراتية».

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