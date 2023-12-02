عمرو أديب: مصر البلد الوحيدة فى المنطقة اللى عندها انتخابات

علق الإعلامى عمرو أديب انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 والتى انطلقت فى الخارج أمس.

وأضاف عمرو اديب خلال برنامج "الحكاية"ن المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، قائلا:" انا اكتشف أن مصر الدولة الوحيدة فى المنطقة اللى عندها انتخابات، لازم الكل يشارك ويعبر عن رأيه".

وتابع عمرو اديب قائلا:" لو بصيت للثلاث دول الحدودية هتلاقى مفيش عندها انتخابات وكل بلد عندها حكومتين".

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، أجرى اتصالات بتقنية الفيديو كونفرانس، مع مسئولي البعثات الدبلوماسية بالدول ورؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وأكد رؤساء لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج، سير العملية الانتخابية وفتح لجان الاقتراع، وأنه تم تدريب أعضاء اللجان على المستوى الفني على نظم وآليات تسيير العملية الانتخابية.