«بابلو اسكوبار» امبراطور المخدرات.. كيف حوّل زنزانته بكولومبيا لفندق 5 نجوم|تفاصيل تاريخية مدهشة

تحوّل سجن بابلو إسكوبار، امبراطور المخدرات، الذي قضى فيه 31 عامًا، إلى فندق فاخر ذي خمس نجوم.. وقد تم تجهيز هذا الفندق الفاخر بمرافق مثل ملعب كرة قدم وغرف بلياردو وصالة ألعاب رياضية وملعب، بالإضافة إلى منطقة للشواء.

زنزانة 5 نجوم

ذكرت صحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية أن زنزانة إسكوبار كانت تضم مدفأة وثلاجة مليئة بالأطعمة والمشروبات، وكانت تزخر بالشموع ذات الألوان والروائح المختلفة. وكان فراشه مزودًا بأغطية وبطانيات عالية الجودة.

بابلو إسكوبار

تم بناء سجن لا كاتدرال في كولومبيا وفقًا للمواصفات التي وضعها إسكوبار بنفسه، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الكولومبية عام 1991.. وجاء في نص الاتفاق أن يسلم إسكوبار نفسه للسلطات ويقضي مدة تصل إلى خمس سنوات، شريطة عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. وقد صرح إسكوبار قائلاً: "أفضل أن أكون في مقبرة في كولومبيا بدلاً من الجلوس في زنزانة في الولايات المتحدة الأمريكية".

بابلو إسكوبار

وبالإضافة إلى تجهيزات زنزانته الفاخرة، كان إسكوبار يستقبل جميع الشخصيات التي يرغب في مقابلتها في السجن، بما في ذلك ملكات الجمال وشخصيات رياضية مشهورة، مثل لاعب كرة القدم رينيه هيجيتا.

في 22 يوليو 1992، هرب إسكوبار مع 14 من أتباعه بعد قضاء عام في السجن، وأصبح أكثر المطلوبين في كولومبيا.