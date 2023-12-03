لا يصح.. لاعب الأهلي السابق يوجه انتقادا لاذعا للاعبي الأحمر

وجه وائل جمعة، مدافع الأهلي الأسبق، انتقادا لاذعا للاعبي الأحمر بعد التفريط في الفوز أمام يانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع مضيفه يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة (1-1) السبت، على ملعب (بنجامين مكابا) في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "الأهلي كان يستحق الفوز اليوم، لكن الرعونة تسببت في ضياع الانتصار".



وأضاف: "تغييرات كولر في الشوط الثاني مع منح اللاعبين تكليفات جديدة حسنت كثيرا من أداء الأهلي، وبالفعل الفريق سجل وأهدر العديد من الفرص المحققة بسبب الرعونة أمام المرمى".

وتابع وائل جمعة: "يانج أفريكانز سجل من خطأ دفاعي واضح من لاعبي الأهلي ولم يتم التعامل بشكل جيد معه".

وأردف: "كان لابد من تدخل أحد اللاعبين وتوجيه الضغط على حامل الكرة من لاعبي المنافس، لكن الجميع اكتفى بمشاهدة الكرة رغم التفوق العددي. لا يصح أن يستقبل المارد الأحمر هدفا بهذه الطريقة".

وأردف: "لاعبو الأهلي ظنوا أن المباراة انتهت بعد هدف بيرسي تاو بجانب غياب التركيز الذي تسبب في استقبال هدف وضياع فرص محققة لا تصدق أمام مرمى المنافس".

وأوضح جمعة أن الفريق تأثر سلبا برحيل حمدي فتحي ومحمد شريف بجانب فشله في ضم مهاجم.

