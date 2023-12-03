الجزيرة الغامضة.. رواية جديدة بالهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، وضمن سلسلة "أدب الخيال العلمي" رواية (الجزيرة الغامضة) تأليف: د. طالب عمران.

كانت المرأة التي زُرعت فيها خلية مخصبة لقرد، هي زوجتي نفسها، وكانت تخضع لرقابة علمية شديدة، وهم يستعرضون نمو الجنين الغريب في أحشائها. وكلما كبرت في حملها ازداد بطنها انتفاخاً لدرجة جعلت الأطباء يولّدونها قبل إتمام أشهر الحمل، عن طريق عملية قيصرية. وكان الجنين بشكل غريب يجمع بين البشر والقردة.

رواية (الجزيرة الغامضة) تأليف: د. طالب عمران. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.