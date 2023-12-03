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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر على خطوط السكة الحديد.. هذه القطارت متوقفة بدءا من اليوم

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفتة مؤقتة لمدة 12 يوم اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 3/12/2023 حتى مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2023.


وهو ما سيستتبعه اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك الى مرسى مطروح بمحطة العلمين وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح الى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة الضبعة ونقل الركاب بين محطتى الضبعة والعلمين بالاتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة.


وسيتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقاً للجداول المرفقة  ومع بدء الأعمال يوم 3/12/2023 يتم ايقاف تشغيل قطارى 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس وكذلك قطار 658 محرم بك /الحمام لحين نهو الاعمال بالخط.

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