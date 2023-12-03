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رئيس التحرير
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مرأة

فى دقايق.. حضرى البيتزا لأطفالك

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل بيتزا. 

المقادير 
3 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1معلقة صغيره بيكنج بودر 
ماء دافئ للعجن حسب الطلب
ربع  كوب زيت
ذرة ملح

الحشوة  ( حسب الرغبة)
صوص بيتزا أو كاتشب حسب الرغبة
مكعبات فلفل أخضر
ميكس جبن 
زيتون اسود
زيتون اخضر
مكعبات طماطم صغيره

الطريقة 

نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ وأضيف الملح والزيت والبيكنج بودر.

ثم اعجن بالدقيق مع  الى ان تتكون عجينة طرية و ناعمة لا تلتصق باليد و تغطي   تترك لتخمر لمدة ساعة

افرد العجينة واقطعها بالقطاعة إلى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن  والفلفل الأخضر، والزيتون.

طبعا الحشو حسب الرغبة واخبز البيتزا على حرارة 180 لمدة عشر دقائق من تحت وتذوب الجبنة وتقدم بألف هنا.

 

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