الأهلي يكشف حجم إصابة ياسر إبراهيم

كشف سامي قمصان، المدرب المساعد بالنادي الأهلي، طبيعة إصابة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، خلال التعادل مع صاحب الأرض يانج أفريكانز التنزاني 1-1، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان، عبر قناة النادي الاهلي، عقب اللقاء، إن ياسر إبراهيم يعاني من كدمة في الركبة، بعد اصطدامه مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، لذا فضل الجهاز الطبي استبداله.

وسوف يخضع ياسر إبراهيم لاختبار طبي، في مران يوم الاثنين، بعد عودة البعثة الحمراء من تنزانيا، لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة.

وأضاف قمصان: "نفتقد محمد عبد المنعم بعد إصابته، ونتمنى أن تكون بسيطة"، وذلك في انتظار الأشعة التي سيجريها، تغييرات المدرب كولر في اللقاء كانت هجومية، لرغبته في تحقيق الفوز والابتعاد بصدارة المجموعة".