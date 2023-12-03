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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا حداث بين جوارديولا ونونيز بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتي؟

جوارديولا ونونيز
جوارديولا ونونيز

كشف أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سبب مشادة داروين نونيز مهاجم الفريق مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بعد انتهاء المباراة، وقلل كل من يورغن كلوب الذي منع نونيز وحاول نزع فتيل الموقف، وجوارديولا من أهمية الحادث في مؤتمراتهما الصحفية بعد المباراة، دون الكشف عن سبب الخلاف.

كان ماك أليستر مستمتعًا بالتبادل في ذلك الوقت قبل مساعدة كلوب وأدريان وكيرتس جونز في محاولة تهدئة نونيز في ذلك الوقت، كشف كيف أدى رد فعل جوارديولا على إهدار هالاند المتأخر إلى إثارة النزاع في النهاية، وقال لـ "كلانك" : "أتخيل أن يورجن لم يفهم أي شيء قيل بعد المباراة، وعندما سئل ما الذي أغضب نونيز؟.. لقد سألني عما كنت أقوله له، ولكن لم يكن هناك شيء لقد كان شيئًا بسيطًا للغاية، كما قال يورجن، فإنهما شخصان عاطفيان للغاية، كل من بيب وداروين، ولم يكن الأمر شيئًا بعض التعليقات التي أدلى بها بيب، استجاب لها داروين، لكنها لم تكن شيئًا خارج هذا العالم.


وأضاف ماك أليستر: “ولهذا السبب كنت أضحك أيضًا. إذا رأيت مدى خطورة الأمر، فمن الواضح أنني لن أضحك بهذه الطريقة. لكن لا شيء جعلني أضحك قليلاً مثل غضب داروين بهذه السرعة، وبصرف النظر عن ذلك، في البداية، اعتقد بيب أنه يفعل كل شيء مثل مزحة، وبالطبع كان داروين معه. لقد تحول وجهه قليلا بعد ذلك، ولقد كان الوضع برمته مضحكًا بعض الشيء، لكن هذه هي الأشياء التي تبقى هناك. أعتقد أنهما يحترمان بعضهما البعض كثيرًا، ولم يكن هناك أي خطأ في تلك اللحظة”.

وتابع ماك أليستر: «نعم داروين أخذ الأمر على محمل الجد ورأى بيب الأمر على أنه مزحة أكثر، لا أعرف إذا كان ينبغي علي أن أخبرك بذلك ولكني سأخبرك ما سبب ذلك في الأساس، لا أعرف ما إذا كانت ركلة ركنية أم عرضية هي التي أرسلها هالاند برأسه وذهبت الكرة بجوار المرمى بجوار القائم استدار بيب وبدأ يقول كم نحن محظوظون أو شيء من هذا القبيل".

واختتم ماك أليستر: “ثم انتقل الأمر إلى الجزء الأخير من اللعب، وتم تمرير الكرة إلى المنتصف وأراد لوتشو دياز أن يسددها بالرأس وقاموا بحفظها ثم قال له داروين .. جوارديولا: “آه، الآن أنت المحظوظ، من هناك، سار كل شيء على ما يرام ولكن كان الوضع هادئًا للغاية لا يوجد شيء خطير".

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