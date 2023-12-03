برشقة صاروخية في بلدة «ماجين».. كتائب القسام تدك جنود جيش الاحتلال |تفاصيل

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، قصف حشود عسكرية إسرائيلية في بلدة "ماجين" برشقة صاروخية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت كتائب القسام، أن مقاتليها تمكنوا من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك.

وأضافت: "فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 فجرًا تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتـ.ـلى".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد زعم، اليوم الأحد، أن القوات الجوية نفذت ضربات ليلية استهدفت الأنفاق ومراكز القيادة ومستودعات الذخائر وغيرها من المواقع التابعة لحماس في غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال فإنه بالإضافة إلى ذلك، تم "إخلاء" إحدى المجموعات التابعة للمقاومة بواسطة طائرة بدون طيار، بتوجيه من القوات على الأرض.

وأضاف الجيش أيضًا أن البحرية قصفت أهدافًا مرتبطة بحماس، بما في ذلك البنية التحتية العسكرية والسفن المرتبطة بقوات حماس البحرية ومخازن الأسلحة.