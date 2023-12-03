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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة بنها: قوافل طبية مجانية بقريتي ميت السباع وجزيرة بلى .. صور

قوافل طبية
قوافل طبية

نظمت جامعة بنها ، قوافل طبية بقريتي ميت السباع وجزيرة بلى بمركز بنها ، وذلك في إطار مبادرة دعم الأسرة المصرية والتي أطلقتها الجامعة لخدمة قرى محافظة القليوبية.
وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وبالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها ، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
 

شارك في القواقل أطباء في تخصصات الباطنة  ، والأطفال ، والرمد ، والمخ والأعصاب ، والعظام ، والأنف والأذن ، والمسالك ، والجراحة العامة ، والجلدية وتم الكشف علي عدد 66 حالة باطنة ، 65 حالة أطفال ، 36 حالة رمد ، 16 حالة مخ وأعصاب ، 41 حالة عظام ، 29 حالة أنف والأذن ، 20 مسالك ، و6 جراحة عامة ، و13 حالة جلدية ، بإجمالى عدد حالات 292 حالة من أهالى القريتين وصرف العلاج مجانا , وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها حرص جامعة بنها على المضي قدما في المشاركة فى كافة المبادرات الإنسانية والعمل على خدمة المجتمع المحلي وزيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع ورفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك تفعيلا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع ، من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا وصرف العلاج المجاني للمرضي، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى متابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة.
من جانبه قال الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية ، يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين.

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جامعة بنها قوافل طبية دعم الأسرة المصرية القليوبية محافظة القليوبية

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