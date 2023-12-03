أبناء الجالية المصرية بالسعودية يواصلون الإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية|صور

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تواصل المشاركة من أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية على مقار الاقتراع للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثالث أيامها.

مشاركة أبناء الجاليات المصرية

وقالت الحملة، يمكنكم المشاركة بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.